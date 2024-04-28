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Сегодня, 09:15

«Динамо» — «Зенит»: во сколько и где смотреть матч РПЛ в прямом эфире

«Зенит» сыграет в Москве с «Динамо» в 26-м туре РПЛ
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист «Зенита» Клаудиньо.
Клаудиньо.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

28 апреля «Динамо» на своем поле примет «Зенит» в 26-м туре чемпионата России по футболу. Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 19.15 мск.

На канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru пройдет бесплатная видеотрансляция игры «Динамо» — «Зенит». Она начнется в 18.30 по московскому времени. Встречу 26-го тура РПЛ также покажут по подписке на телеканале «Матч Премьер» с 19.05 мск.

Ключевые события игры «Динамо» — «Зенит» будут доступны в матч-центре «СЭ». На нашем сайте пройдет текстовая онлайн-трансляция самых интересных моментов поединка РПЛ 28 апреля.

«Динамо» главного тренера Марцела Лички с 44 баллами занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» с Сергеем Семаком лидирует в чемпионате России с 50 очками.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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РПЛ: «Спартак» — «Локомотив», «Динамо» — «Зенит». Расписание и результаты 26-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
6
 Спартак 25 11 6 8 34-29 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
12
 Ахмат 25 7 5 13 24-37 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 - : -
28.04 16:15
Спартак – Локомотив
 - : -
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 - : -
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 - : -
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
29.04 15:15
Рубин – Урал
 - : -
29.04 17:30
Сочи – Факел
 - : -
29.04 19:45
Ростов – Оренбург
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 12
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 20 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
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