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Булыкин считает, что Слишкович может остаться главным тренером «Спартака»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о выступлении «Спартака» под руководством и.о. главного тренера Владимира Слишковича.

«Если у Слишковича будет хороший результат, хорошая химия с командой, то почему бы и нет? Но это должны решать люди, которые находятся внутри. И желательно кто разбирается в футболе. Спортивный директор должен все показать на совете директоров, а те уже примут решение по поводу кандидатуру тренера — оставлять работать дальше или нет», — приводит слова Булыкина «Газета.ru».

14 апреля «Спартак» объявил об увольнении Абаскаля. Исполняющим обязанности главного тренера клуба стал бывший ассистент испанца Владимир Слишкович. Под его руководством команда сыграла вничью с «Зенитом» (0:0) и ЦСКА (0:0), а также обыграла «Ростов» (5:1).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/04/28/22889677.shtml
Дмитрий Булыкин
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
6
 Спартак 25 11 6 8 34-29 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
12
 Ахмат 25 7 5 13 24-37 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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