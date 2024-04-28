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Гладилин: «Локомотив» идет по верному пути. Команда двигается, играет»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ против «Локомотива».

«Спартак» может сыграть и в три защитника, и в четыре — Слишкович показал разные варианты перестроения обороны в тех матчах, в которых уже успел отработать, так что проблем с тем, как сыграть, у них не будет. То, что «Локомотив» напропускал в Нижнем Новгороде, — есть явные недоработки в этом моменте. Но в целом они идут по верному пути, команда двигается, играет, строит современный стиль, перестала зависеть от Дзюбы — это очень многое», — приводит слова Гладилина «Газета.ru».

После 25 туров «Спартак» с 39 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с 41 очком находится на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ.

Матч «Спартак» — «Локомотив» состоится в воскресенье, 28 апреля и начнется в 16.15 по московскому времени.

 

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/04/27/22889545.shtml
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
6
 Спартак 25 11 6 8 34-29 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
12
 Ахмат 25 7 5 13 24-37 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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Спартак – Локомотив
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Балтика – ЦСКА
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Кр. Советов – Краснодар
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