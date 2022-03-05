Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий оценил работу команды на трансферном рынке в зимнее трансферное окно.

— Медина достаточно универсальный футболист, может играть на позиции правого полузащитника, вингера, инсайда, а также слева или вторым нападающим. И все же основная его позиция — правый полузащитник. Чемпионат России отличается от МЛС, откуда Хесус к нам перешел, но я надеюсь, что парагваец быстро привыкнет к нашим реалиям.

Языджи очень хорошо чувствует игру. Он видит свободные зоны, отлично исполняет стандартные положения, на сборах таким образом отдал несколько голевых передач. С одной стороны, у него будет четкая роль на поле, как и у любого другого футболиста. С другой, Юсуф вполне может от нее отклоняться в зависимости от игровой ситуации. Если мы говорим о схеме 4-2-3-1 или 4-4-2, роль второго нападающего или десятого номера в них очень похожа на роль свободного художника. Языджи может сам искать зоны, выбирать позицию, он всегда нацелен на обострение.

— Буквально за неделю до возобновления сезона состав ЦСКА пополнил колумбиец Хорхе Карраскаль, перешедший из аргентинского «Ривер Плейт». Уже на третий день после появления в команде он дебютировал в товарищеской встрече с «Рубином». Правда, сыграл в том матче чуть больше получаса, поскольку арбитр удалил его с поля за две желтые карточки.

— Карраскаль хорошо понимает футбол, он техничный игрок, способный обыграть оппонента один в один. В зависимости от схемы, его можно использовать в атакующей тройке или четверке. Что касается удаления, не вижу смысла комментировать этот момент — судья зачем-то решил дать две желтые карточки в товарищеском матче. Хорошо, что перед началом встречи мы, как обычно, обговорили правила, и удаление было с правом замены. На сборах это обычная практика.

— Несколько армейских футболистов зимой ушли в аренду. Это Федор Чалов, Константин Кучаев, Эмиль Бохинен и Кристиян Бистрович.

— Речь об игроках, не получавших достаточно практики в первой части сезона. В таком случае лучше всего сменить обстановку, пусть и на время. Тот же Чалов давно хотел попробовать свои силы в зарубежном чемпионате, не сомневаюсь, что выступления за «Базель» пойдут ему на пользу. Вы абсолютно верно отметили, что все игроки ушли в аренду, и впоследствии вполне могут к нам вернуться.

— Как бы вы в целом охарактеризовали изменения в составе, которые произошли в зимнее трансферное окно?

— Есть все основания полагать, что они пойдут на пользу, и команда получила качественное усиление.