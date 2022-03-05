Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 14:07

«Чалов давно хотел попробовать свои силы в зарубежном чемпионате». Алексей Березуцкий — о зимних трансферах ЦСКА

Главный тренер ЦСКА оценил работу клуба на трансферном рынке зимой
Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий оценил работу команды на трансферном рынке в зимнее трансферное окно.

— Медина достаточно универсальный футболист, может играть на позиции правого полузащитника, вингера, инсайда, а также слева или вторым нападающим. И все же основная его позиция — правый полузащитник. Чемпионат России отличается от МЛС, откуда Хесус к нам перешел, но я надеюсь, что парагваец быстро привыкнет к нашим реалиям.

Языджи очень хорошо чувствует игру. Он видит свободные зоны, отлично исполняет стандартные положения, на сборах таким образом отдал несколько голевых передач. С одной стороны, у него будет четкая роль на поле, как и у любого другого футболиста. С другой, Юсуф вполне может от нее отклоняться в зависимости от игровой ситуации. Если мы говорим о схеме 4-2-3-1 или 4-4-2, роль второго нападающего или десятого номера в них очень похожа на роль свободного художника. Языджи может сам искать зоны, выбирать позицию, он всегда нацелен на обострение.

— Буквально за неделю до возобновления сезона состав ЦСКА пополнил колумбиец Хорхе Карраскаль, перешедший из аргентинского «Ривер Плейт». Уже на третий день после появления в команде он дебютировал в товарищеской встрече с «Рубином». Правда, сыграл в том матче чуть больше получаса, поскольку арбитр удалил его с поля за две желтые карточки.

— Карраскаль хорошо понимает футбол, он техничный игрок, способный обыграть оппонента один в один. В зависимости от схемы, его можно использовать в атакующей тройке или четверке. Что касается удаления, не вижу смысла комментировать этот момент — судья зачем-то решил дать две желтые карточки в товарищеском матче. Хорошо, что перед началом встречи мы, как обычно, обговорили правила, и удаление было с правом замены. На сборах это обычная практика.

— Несколько армейских футболистов зимой ушли в аренду. Это Федор Чалов, Константин Кучаев, Эмиль Бохинен и Кристиян Бистрович.

— Речь об игроках, не получавших достаточно практики в первой части сезона. В таком случае лучше всего сменить обстановку, пусть и на время. Тот же Чалов давно хотел попробовать свои силы в зарубежном чемпионате, не сомневаюсь, что выступления за «Базель» пойдут ему на пользу. Вы абсолютно верно отметили, что все игроки ушли в аренду, и впоследствии вполне могут к нам вернуться.

— Как бы вы в целом охарактеризовали изменения в составе, которые произошли в зимнее трансферное окно?

— Есть все основания полагать, что они пойдут на пользу, и команда получила качественное усиление.

Источник: https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/aleksey-berezutskiy-izmeneniya-v-sostave-dolzhny-poyti-na-polzu-komande/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Спартак

ТБ 2.5

23%

1.98

Ф1 (0)

19%

1.46

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.86
Алексей Березуцкий
Федор Чалов
ФК ЦСКА (Москва)
Хесус Медина
Хорхе Карраскаль
Юсуф Языджи
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Тренировка спины в тренажерном зале для новичка. Советы эксперта
Промоутер Камил Гаджиев рассказал, почему западные санкции не страшны российскому ММА и Федору Емельяненко
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 20-й тур: «Динамо» — «Спартак» и другие матчи
Пашинин будет исполнять обязанности главного тренера «Локомотива» в матче с «Химками»
«Динамо» — «Спартак»: Шварца ждет легкая прогулка?
«Краснодар» расторг контракт с Виктором Классоном
«У Одоевского разрыв связок пальца». Семак рассказал о травмированных игроках «Зенита» перед матчем с «Уфой»
«Должны добыть необходимые очки». Гендиректор «Нижнего Новгорода» — о матче с ЦСКА
Ринат Билялетдинов считает «Динамо» фаворитом матча со «Спартаком»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Краснодар» расторг контракт с Виктором Классоном

Пашинин будет исполнять обязанности главного тренера «Локомотива» в матче с «Химками»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости