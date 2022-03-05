«Чалов давно хотел попробовать свои силы в зарубежном чемпионате». Алексей Березуцкий — о зимних трансферах ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий оценил работу команды на трансферном рынке в зимнее трансферное окно.
— Медина достаточно универсальный футболист, может играть на позиции правого полузащитника, вингера, инсайда, а также слева или вторым нападающим. И все же основная его позиция — правый полузащитник. Чемпионат России отличается от МЛС, откуда Хесус к нам перешел, но я надеюсь, что парагваец быстро привыкнет к нашим реалиям.
Языджи очень хорошо чувствует игру. Он видит свободные зоны, отлично исполняет стандартные положения, на сборах таким образом отдал несколько голевых передач. С одной стороны, у него будет четкая роль на поле, как и у любого другого футболиста. С другой, Юсуф вполне может от нее отклоняться в зависимости от игровой ситуации. Если мы говорим о схеме 4-2-3-1 или 4-4-2, роль второго нападающего или десятого номера в них очень похожа на роль свободного художника. Языджи может сам искать зоны, выбирать позицию, он всегда нацелен на обострение.
— Буквально за неделю до возобновления сезона состав ЦСКА пополнил колумбиец Хорхе Карраскаль, перешедший из аргентинского «Ривер Плейт». Уже на третий день после появления в команде он дебютировал в товарищеской встрече с «Рубином». Правда, сыграл в том матче чуть больше получаса, поскольку арбитр удалил его с поля за две желтые карточки.
— Карраскаль хорошо понимает футбол, он техничный игрок, способный обыграть оппонента один в один. В зависимости от схемы, его можно использовать в атакующей тройке или четверке. Что касается удаления, не вижу смысла комментировать этот момент — судья зачем-то решил дать две желтые карточки в товарищеском матче. Хорошо, что перед началом встречи мы, как обычно, обговорили правила, и удаление было с правом замены. На сборах это обычная практика.
— Несколько армейских футболистов зимой ушли в аренду. Это Федор Чалов, Константин Кучаев, Эмиль Бохинен и Кристиян Бистрович.
— Речь об игроках, не получавших достаточно практики в первой части сезона. В таком случае лучше всего сменить обстановку, пусть и на время. Тот же Чалов давно хотел попробовать свои силы в зарубежном чемпионате, не сомневаюсь, что выступления за «Базель» пойдут ему на пользу. Вы абсолютно верно отметили, что все игроки ушли в аренду, и впоследствии вполне могут к нам вернуться.
— Как бы вы в целом охарактеризовали изменения в составе, которые произошли в зимнее трансферное окно?
— Есть все основания полагать, что они пойдут на пользу, и команда получила качественное усиление.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|12
|5
|2
|47-22
|41
|
2
|Динамо
|19
|12
|3
|4
|36-20
|39
|
3
|Сочи
|19
|11
|1
|7
|32-21
|34
|
4
|ЦСКА
|19
|10
|3
|6
|23-16
|33
|
5
|Ахмат
|19
|10
|0
|9
|26-25
|30
|
6
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
7
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|19
|6
|5
|8
|20-28
|23
|
10
|Рубин
|19
|6
|4
|9
|25-30
|22
|
11
|Н. Новгород
|19
|6
|4
|9
|19-30
|22
|
12
|Арсенал
|19
|5
|4
|10
|21-37
|19
|
13
|Урал
|19
|4
|7
|8
|12-19
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|19
|3
|7
|9
|18-28
|16
|
16
|Химки
|19
|2
|8
|9
|16-34
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|31.05
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|31.05
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7