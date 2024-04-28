Игнатьев рассказал, за счет чего «Локомотив» может обыграть «Спартак»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом».

«Наверное, «Локомотив» будет более продуктивен в атаке, если пересмотрит свою игровую концепцию в обороне. У них в последних играх хорошо проявляются первые минут 20, когда они атакуют, делают это достаточно уверенно, много хороших комбинаций, а главное — скорости. Мне кажется, «Локомотив» быстрее всех атакует в лиге. В команде есть индивидуально сильные игроки, способные и пробить, и идти в обводку. Нужно прибавить в стабильности в обороне, тогда команда сможет рассчитывать на большее», — приводит слова Игнатьева «Газета.ru».

После 25 туров «Спартак» с 39 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с 41 очком находится на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ.

Матч «Спартак» — «Локомотив» состоится в воскресенье, 28 апреля и начнется в 16.15 по московскому времени.