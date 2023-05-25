«Пари НН» не планирует выкупать Шильцова у «Спартака»

Ринат Мавлетдинов, агент полузащитника «Пари НН» Константина Шильцова, ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Шильцов возвращается в «Спартак», а дальше будем думать. Будем ли рассматривать другой вариант? У игрока действующий контракт со «Спартаком», — цитирует Мавлетдинова Metaratings.ru.

21-летний футболист проводит этот сезон в «Пари НН» на правах аренды из «Спартака». В текущем сезоне Шильцов сыграл 15 матчей за клуб из Нижнего Новгорода во всех турнирах, отметившись голом и результативной передачей.

«Спартак» на данный момент занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 53 очка. «Пари НН» с 26 очками идет на 14-й строчке.