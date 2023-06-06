ЭСК РФС признала верным неназначение пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Локо»

6 июня прошло заседание Экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС), на котором были рассмотрены обращения футбольного клуба «Химки», департамента инспектирования РФС и контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

Комиссия признала верным решение судьи Романа Сафьяна не назначачть 11-метровый удар в ворота команды «Динамо» на 85-й минуте матча 29-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:4).

При этом комиссия признала, что судья Алексей Амелин ошибочно не удалил с поля игрока команды «Урала» Ибраиму Сиссе на 50-й минуте матча с «Химками» (3:0).

Полный текст с решением комиссии можно прочитать на сайте РФС.

Во вторник стало известно, что ЭСК РФС не получила ни одного обращения по итогам 30-го тура РПЛ.