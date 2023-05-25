Роман Ротенберг поздравил «Зенит» с днем рождения

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил «Зенит» с 98-м днем рождения.

«В новейшей истории «Зенит» идет от победы к победе — чемпионство этого года стало пятым подряд и десятым в общей сложности. За эту череду успехов мы должны сказать спасибо ПАО «Газпром» и лично Алексею Борисовичу Миллеру. Их финансовая и организационная поддержка важна для всего петербургского спорта», — написал Ротенберг на своей странице в Telegram.

Также наставник СКА отметил, что клуб равняется на друзей из «Зенита» и тоже строит чемпионскую команду.