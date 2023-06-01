Экс-нападающий «Спартака» Кротов не считает матчи с красно-белыми принципиальными

Нападающий «Пари НН», бывший футболист «Спартака» Вячеслав Кротов ответил на вопрос «СЭ» о принципиальности матча с московским клубом.

«Со «Спартаком» для меня игра не принципиальная. С лидерами чемпионата все игры важны, будь то ЦСКА, «Зенит» или «Спартак». Настраиваюсь на каждую игру», — сказал Кротов «СЭ».

Кротов провел за основную команду «Спартака» 12 матчей, в которых забил три гола.