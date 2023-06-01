«Торпедо» — «Оренбург»: ЭСК поддержала три решения судьи. Самсонов удален правильно

По данным «СЭ», экспертно-судейская комиссия РФС поддержала три решения арбитра Яна Бобровского, принятые им в матче 29-го тура чемпионата России «Торпедо» — «Оренбург» (1:3).

На 40-й минуте судья, находившийся очень далеко от Дмитрия Воробьева и Олега Кожемякина, решил, что торпедовец сфолил, и наказал его 11-метровым ударом.

На 47-й минуте Бобровский сначала не назначил пенальти в ворота хозяев поля. Но уже через две минуты после вмешательства ВАР Игоря Панина и просмотра повтора он изменил свое мнение и указал на 11-метровую отметку.

На 75-й минуте судья вынес торпедовскому капитану Артему Самсонову второе предупреждение и удалил его с поля. Бобровский решил, что его бывший партнер по юношеской сборной сыграл грубо против Владимира Полуяхтова. С этим трудно согласиться, но ЭСК и тут поддержала вердикт судьи.