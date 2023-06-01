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Судейство

Сегодня, 13:01

«Торпедо» — «Оренбург»: ЭСК поддержала три решения судьи. Самсонов удален правильно

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Судья Ян Бобровский.
Ян Бобровский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

По данным «СЭ», экспертно-судейская комиссия РФС поддержала три решения арбитра Яна Бобровского, принятые им в матче 29-го тура чемпионата России «Торпедо» — «Оренбург» (1:3).

На 40-й минуте судья, находившийся очень далеко от Дмитрия Воробьева и Олега Кожемякина, решил, что торпедовец сфолил, и наказал его 11-метровым ударом.

На 47-й минуте Бобровский сначала не назначил пенальти в ворота хозяев поля. Но уже через две минуты после вмешательства ВАР Игоря Панина и просмотра повтора он изменил свое мнение и указал на 11-метровую отметку.

На 75-й минуте судья вынес торпедовскому капитану Артему Самсонову второе предупреждение и удалил его с поля. Бобровский решил, что его бывший партнер по юношеской сборной сыграл грубо против Владимира Полуяхтова. С этим трудно согласиться, но ЭСК и тут поддержала вердикт судьи.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
27 мая, 16:30. Лужники (Москва)
Торпедо М
1:3
Оренбург
Артем Самсонов
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Торпедо (Москва)
Ян Бобровский
3
1
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Чанов считает, что Акинфеев стабильнее всех вратарей провел этот сезон
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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Оренбург – Динамо
 - : -
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Пари НН – Химки
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