Защитник «Пари НН» Александров: «Не удивлен, что Юран ни разу не проигрывал «Спартаку». Он умеет мотивировать»

Защитник «Пари НН» Виктор Александров в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о работе с главным тренером Сергеем Юраном. 28 мая в Москве нижегородцы сыграли вничью со «Спартаком» (0:0) в 29-м туре РПЛ.

«Юран умеет подбирать нужные слова и замотивировать игроков. Я не удивлен, что он ни разу не проигрывал «Спартаку». Для нас важно быть мотивированным не только в матче со «Спартаком», но и во всех остальных», — сказал Александров «СЭ».

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 54 очка. «Пари НН» располагается на 14-й строчке — 27 очков.