Семак объяснил, почему заменил Адамова в перерыве матча с «Сочи»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему заменил защитника Арсена Адамова в перерыве матча 29-го тура РПЛ против «Сочи» (1:1).

— В предыдущем матче впервые в сезоне в стартовом составе вышел Адамов, но в перерыве его заменили. С чем связано такое решение? Он провалил игру?

— Провал игры — это неправильная терминология. Каждый футболист выходит, чтобы проявить себя как можно лучше. Что-то получается, что-то нет. Есть какие-то моменты, которые мы планируем на игру и хотим привнести, но не всегда наши требования видимы на футбольном поле. На тот момент мы посчитали, что замена, исходя из матча, была для нас правильной. Что касается следующей игры, мы с Арсеном поговорили, ничего страшного не случилось. Те моменты, о которых говорили, наверное, не совсем у него получились. Пришлось немножко перестраиваться. Хотя понимаем, что это не оптимальная для него позиция. Он обычно действует в тройке или просто центрального защитника, а тут вышел на фланге. К фланговым защитникам у нас есть определенные требования, но могла сказаться нехватка игровой практики, присутствовало волнение. Но не только у Арсена. У кого-то в определенный день получается лучше, у кого-то в другой. Ни один футболист не проходит сезон без какого-либо спада в игре. Самое важное для меня, что все выходят, горят, хотят играть. Главное, что все хотят приносить пользу команде.

— В последних матчах у «Зенита» выходили на поле молодые Барановский и Козлов. Оцените перспективы этих ребят.

— Перспективы хорошие, это талантливые игроки. Молодежи свойственна нестабильность — тот же Козлов хорошо проявил себя на тренировочных сборах, а сейчас выглядел не так ярко. Барановский, на мой взгляд, сейчас смотрится неплохо, поэтому получает больше игрового времени. И у одного и у другого большой потенциал. Насколько быстро он сможет раскрыться, зависит и от нас, и от них, насколько они продолжат трудиться, чтобы показывать свои лучшие качества. Оба оставляют приятные впечатления.

В субботу, 3 июня, «Зенит» проведет последний матч в сезоне-2022/23 против «Факела» в 30-м туре РПЛ. Начало игры — в 17.00 (мск).