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Семак объяснил, почему заменил Адамова в перерыве матча с «Сочи»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему заменил защитника Арсена Адамова в перерыве матча 29-го тура РПЛ против «Сочи» (1:1).

— В предыдущем матче впервые в сезоне в стартовом составе вышел Адамов, но в перерыве его заменили. С чем связано такое решение? Он провалил игру?

— Провал игры — это неправильная терминология. Каждый футболист выходит, чтобы проявить себя как можно лучше. Что-то получается, что-то нет. Есть какие-то моменты, которые мы планируем на игру и хотим привнести, но не всегда наши требования видимы на футбольном поле. На тот момент мы посчитали, что замена, исходя из матча, была для нас правильной. Что касается следующей игры, мы с Арсеном поговорили, ничего страшного не случилось. Те моменты, о которых говорили, наверное, не совсем у него получились. Пришлось немножко перестраиваться. Хотя понимаем, что это не оптимальная для него позиция. Он обычно действует в тройке или просто центрального защитника, а тут вышел на фланге. К фланговым защитникам у нас есть определенные требования, но могла сказаться нехватка игровой практики, присутствовало волнение. Но не только у Арсена. У кого-то в определенный день получается лучше, у кого-то в другой. Ни один футболист не проходит сезон без какого-либо спада в игре. Самое важное для меня, что все выходят, горят, хотят играть. Главное, что все хотят приносить пользу команде.

— В последних матчах у «Зенита» выходили на поле молодые Барановский и Козлов. Оцените перспективы этих ребят.

— Перспективы хорошие, это талантливые игроки. Молодежи свойственна нестабильность — тот же Козлов хорошо проявил себя на тренировочных сборах, а сейчас выглядел не так ярко. Барановский, на мой взгляд, сейчас смотрится неплохо, поэтому получает больше игрового времени. И у одного и у другого большой потенциал. Насколько быстро он сможет раскрыться, зависит и от нас, и от них, насколько они продолжат трудиться, чтобы показывать свои лучшие качества. Оба оставляют приятные впечатления.

В субботу, 3 июня, «Зенит» проведет последний матч в сезоне-2022/23 против «Факела» в 30-м туре РПЛ. Начало игры — в 17.00 (мск).

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
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Урал – Сочи
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Филипе Силва Малком

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Квинси Промес

Спартак

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ЦСКА

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П
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