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Орещук уверен в победе «Динамо» в матче с «Факелом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ, в котором бело-голубые встретятся с «Факелом».

«Я уверен, что «Динамо» победит «Факел» в матче, в котором будет праздноваться столетие клуба. О чем говорить, если бело-голубые не обыграют воронежцев? Поражение москвичей от «Факела» будет трагедией. Не хочу говорить, что это будет конец для Бувача или Йокановича, просто завтра должны побеждать, другого нельзя. Как динамовцы это сделают — неинтересно. Счет остается, а игра забывается. Завтра нужен результат. Матч будет тяжелым, в последнее время «Динамо» показывает не самый лучший футбол. А «Факел» приедет просто отбиться и забрать очко. Завтра нужен характер, с помощью него бело-голубые должны победить. Думаю, «Динамо» победит воронежцев в один мяч», — приводит слова Орещука Metaratings.ru.

«Динамо» примет «Факел» на домашнем стадионе в первом матче 25-го тура РПЛ 28 апреля в 20:00 по московскому времени.

После 24 туров «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице с 39 очками. «Факел» с 18 баллами располагается в зоне стыковых матчей на 14-м месте.

Источник: https://metaratings.ru/news/oreshuk-nesite-vse-svoi-dengi-v-bukmekerskie-kontory-i-stavte-na-dinamo-v-matche-protiv-fakela-246566/
Роман Орещук
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ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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28.04 20:00
Динамо – Факел
 - : -
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 - : -
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 - : -
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Квинси Промес

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