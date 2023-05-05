Карпин избежал дополнительной дисквалификации, он пропустит один матч

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не получил дополнительной дисквалификации после удаления в игре 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

«После матча Карпин подошел к арбитру, он не использовал в своих словах ненормативной лексики и не оскорблял арбитра. Главный тренер «Ростова» принимал участие в заседании.

Дальше мы посмотрели материалы основного вещателя. Действительно, Карпин произнес матерное слово в подтрибунном помещении, но оно было не обращено в адрес кого-то, оно было сказано эмоционально. Мы приняли решение не применять дополнительную дисквалификацию к Карпину, кроме автоматической. Он пропустит всего один матч. При этом за неспортивное поведение в подтрибунном помещении он оштрафован на 60 тысяч рублей», — сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Карпин пропустит матч 26-го тура РПЛ, в котором «Ростов» на своем поле сыграет с «Факелом». Игра состоится в субботу, 6 мая. Начало встречи — в 19.00 (мск).