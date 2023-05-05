«Ростов» оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение в матче со «Спартаком»

Стали известны штрафы «Спартака» и «Ростова» после матча 25-го тура чемпионата России.

«Спартак» оштрафован на 20 тысяч рублей за задержку выхода из раздевалки перед началом матча. «Ростов» тоже оштрафован на 20 тысяч за данное нарушение. Также «Спартак» оштрафован на 50 тысяч за выход на футбольное поле тренерского штаба после забитого гола. Неподобающее поведение «Ростова». Шесть дисциплинарных нарушений — штраф 100 тысяч рублей», — заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

В прошедшей встрече «Спартак» сыграл с «Ростовом» вничью — 1:1.