«Ростов» оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение в матче со «Спартаком»
Стали известны штрафы «Спартака» и «Ростова» после матча 25-го тура чемпионата России.
«Спартак» оштрафован на 20 тысяч рублей за задержку выхода из раздевалки перед началом матча. «Ростов» тоже оштрафован на 20 тысяч за данное нарушение. Также «Спартак» оштрафован на 50 тысяч за выход на футбольное поле тренерского штаба после забитого гола. Неподобающее поведение «Ростова». Шесть дисциплинарных нарушений — штраф 100 тысяч рублей», — заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
В прошедшей встрече «Спартак» сыграл с «Ростовом» вничью — 1:1.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|19
|4
|2
|65-13
|61
|
2
|Ростов
|25
|14
|8
|3
|44-32
|50
|
3
|Спартак
|25
|14
|7
|4
|55-32
|49
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|46-23
|48
|
5
|Ахмат
|25
|12
|4
|9
|36-33
|40
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|53-41
|39
|
7
|Динамо
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
8
|Оренбург
|25
|12
|3
|10
|48-48
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|25
|7
|5
|13
|27-41
|26
|
12
|Кр. Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
|
13
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|27-49
|22
|
14
|Факел
|25
|3
|12
|10
|31-45
|21
|
15
|Химки
|25
|4
|5
|16
|24-57
|17
|
16
|Торпедо
|25
|3
|4
|18
|19-44
|13
|6.05
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|- : -
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|- : -
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|7.05
|19:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|8.05
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5