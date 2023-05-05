«Пари НН» оштрафован на 20 тысяч рублей за поздний выход из раздевалки, «Торпедо» — на 10 тысяч на выход аналитика из технической зоны

Стали известны наказания, который понесли «Пари НН» в матче 25-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:1) и «Торпедо» в матче того же тура против «Сочи» (1:3).

«Пари НН» оштрафован на 20 тысяч рублей за поздний выход из раздевалки — опоздание на 2 минуты перед вторым таймом. «Торпедо» — «Сочи»: за выход за пределы технической зоны аналитика «Торпедо» Лладо — штраф 10 тысяч рублей» , — заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.