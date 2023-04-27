Булыкин заявил, что «Локомотив» должен легко обыграть «Химки»

Экс-нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ, в котором железнодорожники встретятся с «Химками».

«В матче «Локомотива» и «Химок» все будет зависеть от железнодорожников. Они сильнее и должны обыгрывать подмосковную команду. Но если «Химкам» очки нужны, поэтому если красно-зеленые выйдут расслабленными и без желания победить, то в этой игре могут быть проблемы. А так «Локомотив» должен легко обыграть «Химки», получить хорошее настроение и три очка. В этом матче будет много голов, обе команды результативны. «Железнодорожники» победят «Химки» со счетом 3:1», — приводит слова Булыкина Metaratings.ru.

После 24 сыгранных туров красно-зеленые под руководством Михаила Галактионова занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Красно-черные Андрея Талалаева имеют всего 17 баллов и занимают предпоследнее, пятнадцатое место.

Игра состоится 30 апреля в Москве на стадионе «РЖД-Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.