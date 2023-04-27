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Сегодня, 13:47

Булыкин заявил, что «Локомотив» должен легко обыграть «Химки»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ, в котором железнодорожники встретятся с «Химками».

«В матче «Локомотива» и «Химок» все будет зависеть от железнодорожников. Они сильнее и должны обыгрывать подмосковную команду. Но если «Химкам» очки нужны, поэтому если красно-зеленые выйдут расслабленными и без желания победить, то в этой игре могут быть проблемы. А так «Локомотив» должен легко обыграть «Химки», получить хорошее настроение и три очка. В этом матче будет много голов, обе команды результативны. «Железнодорожники» победят «Химки» со счетом 3:1», — приводит слова Булыкина Metaratings.ru.

После 24 сыгранных туров красно-зеленые под руководством Михаила Галактионова занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Красно-черные Андрея Талалаева имеют всего 17 баллов и занимают предпоследнее, пятнадцатое место.

Игра состоится 30 апреля в Москве на стадионе «РЖД-Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/bulykin-lokomotiv-dolzhen-legko-obygrat-khimki-poluchit-khoroshee-nastroenie-i-tri-ochka-246558/
Дмитрий Булыкин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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28.04 20:00
Динамо – Факел
 - : -
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 - : -
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 - : -
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 - : -
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Филипе Силва Малком

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 18
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Квинси Промес

Спартак

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Владимир Писарский

Крылья Советов

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П
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Александр Соболев

Спартак

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

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Зенит

 7
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Максим Ненахов

Локомотив

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