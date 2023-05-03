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Сегодня, 15:50

Орлов: «Пусть Левников объяснит, почему «Спартак» и «Ростов» переиграли минуту. Какой мотив?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» высказал мнение, что «Ростов» смотрелся интереснее «Спартака» (1:1) в матче 25-го тура РПЛ.

— Понимаю, недовольство «Ростова» после матча со «Спартаком». По какой причине команды переиграли минуту? Судья Левников как-то это объяснил? Какой мотив? Я ничего подобного не слышал. Ну пусть он расскажет, чем руководствовался, когда не давал финальный свисток. Мне команда Карпина в этой встрече понравилась больше. Она играла в более интересный, современный футбол, дончане старались играть в атаку, не грешили поперечными передачами. На это было приятно смотреть.

У «Спартака» не видно какой-то слаженности, взаимозаменяемости. Никуда не делись проблемы в обороне. И что толку, что москвичи вышли в пять защитников? Грубейшие ошибки! Какая-то несогласованность, да и средняя линия не впечатляет. Нет вратаря, который бы соответствовал амбициям этого клуба. Селихов, на мой взгляд, не уровень. Слабое звено.

«Спартак» с 49 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» — второй с 50 баллами.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
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