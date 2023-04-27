Ари: «Чемпионат в России не менее интересный, чем в Германии или Испании»

Бывший нападающий «Спартака» и «Локомотива» Ари ответил на вопрос корреспондента «СЭ», упал ли интерес к РПЛ после отстранения российских команд из еврокубков.

«Сейчас мне редко удается смотреть РПЛ, не так много времени. Я намного больше слежу за бразильским чемпионатом, чем за всеми остальными. Тут много сильных игроков. Но когда есть время, я смотрю чемпионат России. Для меня он не менее интересен, чем чемпионат Испании или Германии», — сказал Ари «СЭ».