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Сегодня, 21:47

Агент Дркушича отреагировал на информацию о драке игрока с Цаллаговым

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Сочи» Вани Дркушича, опроверг информацию о потасовке его клиента с полузащитником сочинцев Ибрагимом Цаллаговым.

Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале «Инсайды от Карпа» заявил, что у игроков случилась потасовка после матча 25-го тура с «Торпедо» (3:1). По информации журналиста, Цаллагов проведет остаток сезона в дубле сочинцев.

«После игры возникло небольшое недопонимание, но никакой потасовки или драки не было.И я не думаю, что Цаллагов переведен в дубль из-за ситуации с Ваней. Это просто решение клуба, но судить не мне. Да, после матча все были на нервах, состоялся разговор и все. Ничего больше. Это абсолютно нормальная ситуация, когда никто не хочет проигрывать. И этот конфликт уладили сразу же в раздевалке, футболисты пожали друг другу руки, между Цаллаговым и Дркушичем нет никаких проблем», — цитирует Ратковицу «РБ Спорт».

После 26 туров сочинцы с 34 очками занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда на своем поле сыграет с «Ростовом».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-drkushicha-potasovki-s-tsallagovy-m-ne-by-lo-igroki-uladili-konflikt-v-razdevalke/
Ибрагим Цаллагов
Футбол
ФК Сочи
Ваня Дркушич
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Экс-арбитр Хусаинов считает, что ошибки судей РПЛ стали заметнее из-за отсутствия еврокубков
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
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