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Судейство

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«Оренбург» — «Пари НН»: судья правильно не удалил Масоэро, но ошибочно вынес предупреждение

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Момент матча «Оренбург» — «Пари НН».
Фото кадр трансляции на Матч Премьер

На 55-й минуте матча 25-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Пари НН» арбитр Евгений Турбин не зафиксировал фол со стороны Лукаса Масоэро и продолжил игру. Уже вскоре ему пришлось ее остановить — после сигнала видеоассистентов Павла Шадыханова и Александра Богданова. Они начали проверку действий нижегородца.

В том моменте Брайан Мансилья перехватил передачу, а затем произошел контакт мяча с левой рукой Масоэро.

После очень долгой проверки эпизода видеоассистентами и просмотра повторов Турбиным (это заняло в общей сложности больше четырех минут) судья назначил штрафной удар и вынес защитнику предупреждение. Правильно ли поступил арбитр?

Наверняка были те, кто считал, что Масоэро следовало удалить за ДОГСО (лишение соперника явной возможности забить гол). Но была ли у Мансилья такая возможность? Нет.

За что тогда судья наказал нижегородца желтой карточкой? За срыв перспективной атаки? А можно ли ее назвать таковой? Нет.

Дело в том, что мяч после перехвата Мансильи полетел с достаточно высокой скоростью в направлении ворот «Пари НН». Можно предположить, что он либо был бы перехвачен вратарем Артуром Нигматуллиным, либо вылетел бы за пределы поля. Очень сомнительно, что Мансилья завладел бы мячом.

В таком случае за что предупрежден Масоэро? Было достаточно назначить штрафной удар, если признать, что он нарушил правила.

А следовало ли в том эпизоде вмешиваться видеоарбитрам? Правильно ли они поступили?

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1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
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 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
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 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
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 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
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14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
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