Селюк: «Не вставая с дивана, укомплектую за 2 миллиона евро команду так, что она будет бороться за шестерку в РПЛ»

Российский агент Дмитрий Селюк заявил, что за два миллиона евро он укомплектует любой клуб чемпионата России, после чего команда будет бороться за топ-6 в турнирной таблице.

«Для меня удивительно, что болельщики «Локомотива» думают, что это Геркус помог выиграть чемпионат. Да это Палыч выиграл, а они на Геркуса думают... Вот ему дали «Торпедо», он истратил 2 миллиона на сербов неходячих. Вот они за 20 туров шесть очков набрали. Нормальная работа президента, у которого были деньги? Поэтому я, не вставая с дивана, укомплектую за два миллиона евро так, что будет эта команда бороться за шестерку! Я к тому говорю, что процентов 70 не разбираются в футболе», —

приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Селюка.

По итогам 25 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 61 очко. Второе место занимает «Ростов» (50 очков). Третьим идет «Спартак» (49 очков).