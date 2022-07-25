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Смородская — о ничьей с «Ростовом»: «Гол Марадишвили курьезный. Умной игры у «Локомотива» я не увидела»

Смородская назвала курьезным гол Марадишвили в ворота «Ростова»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» прокомментировала ничейный результат в матче железнодорожников и «Ростова» во втором туре РПЛ (2:2).

«Приятно было видеть, что «Локомотив» боролся до конца. Это очень хороший настрой. Команда выглядела достойно. Но я в очередной раз в шоке от приобретений «Локомотива», которая сделала немецкая группа специалистов. Какая польза была от Бека-Бека? Никакой. Он еще и удалился. Гол Марадишвили — во многом курьезный. Вратарь решил, что игре конец. Это случайность. Умной и связанной игры я не видела. Многое зависит от того, кто на поле. К сожалению, нет Жемалетдинова. Не на кого сделать опору», — сказала Смородская «СЭ».

После двух туров «Локомотив» и «Ростов» набрали по два очка и занимают 10-е и 11-е места соответственно.

В следующем туре «Локомотив» сыграет на выезде с «Зенитом» 30 июля, а «Ростов» днем позднее примет «Химки».

ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
Константин Марадишвили
Ольга Смородская
0
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 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
5
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
6
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
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22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 3 : 0
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 0
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 3 : 0
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 1 : 4
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 3 : 0
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 4 : 0
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 2 : 2
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 2 : 1
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Владимир Сычевой

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Оренбург

 3
Максим Глушенков

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Крылья Советов

 2
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

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Оренбург

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

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Зенит

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Даниил Уткин

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Ростов

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И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
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Краснодар

 2 1 0
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