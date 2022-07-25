Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» прокомментировала ничейный результат в матче железнодорожников и «Ростова» во втором туре РПЛ (2:2).

«Приятно было видеть, что «Локомотив» боролся до конца. Это очень хороший настрой. Команда выглядела достойно. Но я в очередной раз в шоке от приобретений «Локомотива», которая сделала немецкая группа специалистов. Какая польза была от Бека-Бека? Никакой. Он еще и удалился. Гол Марадишвили — во многом курьезный. Вратарь решил, что игре конец. Это случайность. Умной и связанной игры я не видела. Многое зависит от того, кто на поле. К сожалению, нет Жемалетдинова. Не на кого сделать опору», — сказала Смородская «СЭ».

После двух туров «Локомотив» и «Ростов» набрали по два очка и занимают 10-е и 11-е места соответственно.

В следующем туре «Локомотив» сыграет на выезде с «Зенитом» 30 июля, а «Ростов» днем позднее примет «Химки».