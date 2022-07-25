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Гагнидзе: «Смолов — лучший нападающий РПЛ»

Хавбек «Динамо» Гагнидзе назвал Смолова лучшим игроком РПЛ
Виктория Кравченко
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Игрок «Динамо» Лука Гагнидзе рассказал, что думает об игре своей команды против «Торпедо» (4:0) во 2-м туре РПЛ. Футболист также поделился мнением о Федоре Смолове.

— Сегодня я отыграл только 15 минут, что для меня является достаточно большим количеством времени. Я принял участие в отличном матче, в котором мы победили. Гол Захаряна? Этот удар был потрясающим! Думаю, что этот гол станет одним из лучших в сезоне. Арсен — замечательный игрок и человек. У нас с ним отличные отношения. Думаю, что мы с ним еще долго будем играть вместе.

— Что скажешь о дубле Смолова? Он лучший нападающий в России?

— Для меня важно играть с такими игроками, как Федор. В «Динамо» у нас много хороших игроков, но Смолов, безусловно, один из лучших футболистов в России. Он лучший форвард в РПЛ.

— Ты себя комфортно чувствуешь в команде?

— «Динамо» для меня является одним из лучших клубов. Это будет отличный сезон. Надеюсь, что останусь здесь, — сказал Гагнидзе в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.

В матче «Динамо» с «Торпедо» Федор Смолов забил 2 гола. В московском клубе футболист играет с января 2022 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-07-25-gagnidze-smolov-luchshiy-napadayushchiy-rpl
Федор Смолов
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