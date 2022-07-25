Гагнидзе: «Смолов — лучший нападающий РПЛ»
Игрок «Динамо» Лука Гагнидзе рассказал, что думает об игре своей команды против «Торпедо» (4:0) во 2-м туре РПЛ. Футболист также поделился мнением о Федоре Смолове.
— Сегодня я отыграл только 15 минут, что для меня является достаточно большим количеством времени. Я принял участие в отличном матче, в котором мы победили. Гол Захаряна? Этот удар был потрясающим! Думаю, что этот гол станет одним из лучших в сезоне. Арсен — замечательный игрок и человек. У нас с ним отличные отношения. Думаю, что мы с ним еще долго будем играть вместе.
— Что скажешь о дубле Смолова? Он лучший нападающий в России?
— Для меня важно играть с такими игроками, как Федор. В «Динамо» у нас много хороших игроков, но Смолов, безусловно, один из лучших футболистов в России. Он лучший форвард в РПЛ.
— Ты себя комфортно чувствуешь в команде?
— «Динамо» для меня является одним из лучших клубов. Это будет отличный сезон. Надеюсь, что останусь здесь, — сказал Гагнидзе в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.
В матче «Динамо» с «Торпедо» Федор Смолов забил 2 гола. В московском клубе футболист играет с января 2022 года.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
3
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
4
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 0
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 0
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|3 : 0
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|1 : 4
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|3 : 0
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|4 : 0
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|2 : 2
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|2 : 1
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1