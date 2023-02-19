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Кононов: «Натурализация футболистов — всегда была, есть и будет. У нас в России любят бразильских игроков»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Спартака» и «Краснодара» Олег Кононов прокомментировал новость о том, что бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо могут получить российские паспорта.

«Получение гражданства и натурализация футболистов — всегда была, есть и будет. Это абсолютно нормальная практика во всем мире. И у нас в России любят бразильских игроков... Я с ними работал и получал большое удовольствие. Что касается приглашения Малкома и Клаудиньо в сборную России, это прерогатива главного тренера. А насчет патриотизма, сразу вспоминаю Марио Фернандеса, который отдавал все силы, играя за сборную России и ЦСКА. Имею в виду, что еще есть не менее сильное понятие — профессионализм. Если они будут вызваны в сборную, мое мнение: их уровень позволит усилить игру команды», — цитирует Кононова Sport24.

18 февраля генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что Малкому и Клаудиньо дали разрешение на получение паспортов РФ.

Малком выступает за клуб из Санкт-Петербурга с 2019 года, Клаудиньо — с 2021-го.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-19-kononov-klaudino-i-malkom-v-sbornoy-rossii-pomimo-patriotizma-yest-ne-meneye-silnoye-ponyatiye-professionalizm
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Олег Кононов
0
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И В Н П +/- О
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
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Квинси Промес

Спартак

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Краснодар

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