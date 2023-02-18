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Сегодня, 10:45

В «Зените» сообщили, что Малкому и Клаудиньо одобрили получение паспортов РФ

Иван Торопцев
Корреспондент
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Клаудиньо и Малком.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что бразильским футболистам команды Малкому и Клаудиньо дали разрешение на получение паспортов РФ.

«Мы получили информацию об этом, обрадовали игроков. Теперь ждем, когда будет назначена дата церемонии», — приводит ТАСС слова Медведева.

Также функционер высказался о том, могут ли игроки в перспективе выступать за сборную России.

«Спортивное гражданство неэквивалентно гражданству страны. Должно пройти определенное время, чтобы они могли играть за сборную России», — добавил Медведев.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года. В сезоне-2022/23 25-летний форвард забил 15 голов и сделал 7 результативных передач в 23 матчах за команду во всех турнирах.

Клаудиньо перешел в «Зенит» из «РБ Брагантино» в августе 2021 года. В этом сезоне у 26-летнего полузащитника 3 гола и 8 результативных передач в 19 играх за сине-бело-голубых.

Оба футболиста являются олимпийскими чемпионами в составе сборной Бразилии.

Источник: https://tass.ru/sport/17083211
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
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ФК Зенит
10
4
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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Филипе Силва Малком

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