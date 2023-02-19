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ЦСКА проиграл «Рубину» в товарищеском матче. Карраскаль не забил пенальти, Самошников получил красную карточку

ЦСКА проиграл «Рубину» в товарищеском матче со счетом 0:2
Иван Шитик
Корреспондент
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19 февраля. «Рубин» — ЦСКА — 2:0.
Фото ФК ЦСКА

ЦСКА проиграл «Рубину» в товарищеском матче со счетом 0:2.

В первом тайме в составе казанцев голами отметились защитник Алексей Грицаенко и полузащитник Олег Иванов, который реализовал пенальти.

ЦСКА имел шанс открыть счет в матче, но в начале первого тайма полузащитник Хорхе Карарскаль не смог забить пенальти: с его ударом справился голкипер Александр Беленов.

Во втором тайме красную карточку в составе казанцев получил защитник Илья Самошников.

Товарищеский матч. Клубы

«Рубин» (Казань) — ЦСКА (Москва) — 2:0 (2:0)

Голы: Грицаенко, 26 (1:0). Иванов, 29 — с пенальти (2:0).

«Рубин»: Беленов, Безруков (Фаттахов, 70), Грицаенко (Нижегородов, 76), Мартынович (Багаутдинов, 86), Ширяев (Ашурматов, 64), Попов, Иванов (Апшацев, 46), Самошников (Рожков, 54), Ломовицкий (Макаров, 61), Фамейе (Митков, 46), Уридия (Костюков, 80).

ЦСКА: Тороп, Гайич (Щенников, 46), Виллиан (Кисляк, 46), Лукин, Мойзес (Мухин, 46), Глебов (Носков, 46), Мендес (Ушаков, 46), Кучаев (Ермаков, 46), Обляков (Медина, 46), Карраскаль (Зделар, 46), Чалов (Заболотный, 46).

Предупреждения: Безруков, 8. Ширяев, 44. Грицаенко, 67.

Удаление: Самошников, 53.

19 февраля.

ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
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