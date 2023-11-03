Наумов: «Вера — квалифицированный полузащитник, он пригодится «Локомотиву»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на новость о возможном трансфере полузащитника «Оренбурга» Лукаса Веры в «Локомотив».

«Такой игрок, как Вера всегда пригодится. Он очень квалифицированный полузащитник атакующего плана. Тем более Миранчук до сих пор не может набрать форму. Вера — неплохое приобретение. Правильно, что «Локомотив» старается его взять», — приводит «РБ Спорт» слова Наумова.

3 ноября журналист Иван Карпов сообщил, что аргентинский футболист близок к переходу в «Локомотив». По информации источника, Вера заключит с московским клубом контракт на 3,5 года. Позже президент «Оренбурга» Василий Еремякин подтвердил переговоры с железнодорожниками по Вере.

В текущем сезоне 26-летний Вера провел 13 матчей за оренбуржцев во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.