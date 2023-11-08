Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:30

Газзаев — о «Динамо» в матче с «Сочи»: «Если ставишь задачу попасть только в пятерку...»

Газзаев объяснил, почему игрокам «Динамо» не хватает победного менталитета
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев объяснил «СЭ», почему игрокам «Динамо» не хватает победного менталитета. В 14-м туре РПЛ команда Марцела Лички упустила победу над «Сочи», ведя в два мяча.

— «Динамо» упустило победу над «Сочи», ведя в счете в два мяча. К сожалению, это происходит уже не в первый раз. Вспомните, матч с «Крыльями». Надеюсь, это все-таки отдельные неудачи, а не тенденция.

Хотя становится тревожно. Ведь бело-голубые в этих встречах потеряли четыре очка. Их может не хватить на финише. Конечно, команду, которая идет на последнем месте, необходимо обыгрывать. Парадокс. Победить «Зенит» и не выиграть у «Сочи»...

Потенциал у «Динамо» виден, состав крепкий, способный решать серьезные задачи. Но вот с психологией у игроков, видимо, не все в порядке. Не прослеживается менталитета победителей. И тут надо обратиться к началу сезона. Меня уже тогда удивило, что перед Личкой поставили задачу попасть в пятерку. Он сам это озвучил на пресс-конференции. Извините, но нужно быть максималистами. Тем более у «Динамо» есть возможности для того, чтобы замахнуться на совсем другой результат: состав, бюджет.

Когда в подсознании игроков сидит мысль, что им необязательно в этом сезоне стать чемпионами, это, конечно, влияет на результаты. А когда ты обозначаешь цель взять золото, то и с футболистов уже совершенно другой спрос. А так...

Даже теряя очки против «Сочи», «Динамо» все равно попадет в пятерку. Миссия, как говорится, выполнима. Она не сложная. Однако большая команда должна замахиваться на большее. Мы же видели в этом сезоне, когда тот же «Краснодар» вытаскивал сложные матчи, ЦСКА в этом туре перевернул ход встречи с нижегородцами, «Зенит» дожал «Балтику». Вот это хорошие примеры для подражания. А когда ты говоришь о попадании в пятерку, уже стелешь себе соломку, — сказал Газзаев «СЭ».

Радость игроков &laquo;Краснодара&raquo;. «Краснодар» не слабее «Зенита» по составу. Если победит в Питере, станет чемпионом". Интервью Газзаева

ФК Динамо (Москва)
ФК Сочи
Валерий Газзаев
0
Читайте также
Аршавин: «Сборная России неинтересна. Матчи не несут спортивного значения»
«Хоккей пока не надоедает, но все когда-то заканчивается». Якупов — о возвращении в родной клуб
Совфед одобрил поправки в закон о выборах президента России
В Луганске погиб депутат Народного совета ЛНР Михаил Филипоненко
Песков сообщил об ответных мерах на передачу активов РФ Украине
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: «Локомотив» — «Спартак», «Краснодар» — «Крылья Советов» и другие матчи
Газзаев: «Тюкавин должен забивать по 20 мячей за сезон»
Газзаев: «Файзуллаев растет не по дням, а по часам!»
Газзаев — об игре Дзюбы: «Малоподвижен, но оказывается в нужном месте»
Газзаев — о Соболеве в запасе на игру с «Локо»: «Фишка Абаксаля — эксперименты»
ЭСК РФС рассмотрит четыре эпизода матча «Сочи» — «Динамо»
ЦСКА обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Пари НН»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Глушаков высказался о будущем Абаскаля в «Спартаке»

Певец Macan выступит перед матчем «Зенит» — «Краснодар»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости