Агент Дзюбы назвал вбросом информацию о драке нападающего с Пиняевым

Агент Леонид Гольдман, представляющий интересы Артема Дзюбы в комментарии «СЭ» отреагировал на информацию о потасовке между нападающим и полузащитником «Локомотива» Сергеем Пиняевым.

«Мне о таком неизвестно. Уверен, что это вброс», — сказал Гольдман «СЭ».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что между Дзюбой и Пиняевым произошла потасовка в раздевалке команды после матча 14-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» (1:1).

Как утверждал источник, во время игры оба футболиста раскритиковали друг друга за действия на поле, а затем конфликт перенесся в раздевалку.