Газзаев: «Файзуллаев растет не по дням, а по часам!»
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил волевую победу армейцев над «Пари НН» (3:2) в матче 14-го тура РПЛ.
— ЦСКА порадовал. Вытащил очень сложную игру против «Пари НН». В очередной раз хочется похвалить Сергея Юрана, который с таким довольно скромным составом и возможностями создает проблемы нашим ведущим командам. Однако армейцы проявили характер, не опустили рук. Явно выделялся Файзуллаев, отдавший две голевые передачи. Этот мальчик растет просто не по дням, а по часам. Если продолжит в том же духе, у него очень хорошие перспективы.
Потенциал Файзуллаева? Не хочется его сейчас перехваливать. Просто надо констатировать: у Аббоса светлая футбольная голова, быстрые ноги. Он мгновенно принимает решения, на скорости может отдать тонкую передачу. Это ценное качество. Но ему еще надо много работать, предъявлять к себе требования, работать над функциональной готовностью.
Чувствуется, что в ЦСКА сейчас правильный микроклимат внутри коллектива. Игроки выходят на каждый матч с очень верным настроем, быстро схватывают тренерские идеи.
Несмотря на короткую скамейку, кадровые проблемы, травмы, недостаточное количество трансферов, ЦСКА изыскивает внутренние ресурсы и набирает очки. Владимир Федотов не жалуется на обстоятельства, а постоянно находится в поиске, ищет оптимальные решения в сложившейся ситуации. Промежуточное третье место на данном этапе — весьма достойный результат. Но, чтобы штурмовать вершину, надо, безусловно, усиливаться зимой. Без трансферов очень сложно пройти столь длинную дистанцию. Должна быть конкуренция в каждой линии! — сказал Газзаев «СЭ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|9
|4
|1
|23-9
|31
|
2
|Зенит
|14
|9
|2
|3
|29-13
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|6
|6
|2
|26-19
|24
|
4
|Кр. Советов
|14
|6
|4
|4
|28-20
|22
|
5
|Динамо
|14
|5
|7
|2
|22-19
|22
|
6
|Спартак
|14
|6
|3
|5
|19-21
|21
|
7
|Локомотив
|14
|5
|6
|3
|19-18
|21
|
8
|Пари НН
|14
|6
|2
|6
|14-14
|20
|
9
|Рубин
|14
|5
|4
|5
|13-20
|19
|
10
|Факел
|14
|5
|3
|6
|13-16
|18
|
11
|Ростов
|14
|4
|5
|5
|22-25
|17
|
12
|Урал
|14
|4
|4
|6
|14-21
|16
|
13
|Оренбург
|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|
14
|Ахмат
|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|14
|3
|1
|10
|16-23
|10
|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|- : -
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|- : -
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|- : -
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3