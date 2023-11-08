Газзаев: «Файзуллаев растет не по дням, а по часам!»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил волевую победу армейцев над «Пари НН» (3:2) в матче 14-го тура РПЛ.

— ЦСКА порадовал. Вытащил очень сложную игру против «Пари НН». В очередной раз хочется похвалить Сергея Юрана, который с таким довольно скромным составом и возможностями создает проблемы нашим ведущим командам. Однако армейцы проявили характер, не опустили рук. Явно выделялся Файзуллаев, отдавший две голевые передачи. Этот мальчик растет просто не по дням, а по часам. Если продолжит в том же духе, у него очень хорошие перспективы.

Потенциал Файзуллаева? Не хочется его сейчас перехваливать. Просто надо констатировать: у Аббоса светлая футбольная голова, быстрые ноги. Он мгновенно принимает решения, на скорости может отдать тонкую передачу. Это ценное качество. Но ему еще надо много работать, предъявлять к себе требования, работать над функциональной готовностью.

Чувствуется, что в ЦСКА сейчас правильный микроклимат внутри коллектива. Игроки выходят на каждый матч с очень верным настроем, быстро схватывают тренерские идеи.

Несмотря на короткую скамейку, кадровые проблемы, травмы, недостаточное количество трансферов, ЦСКА изыскивает внутренние ресурсы и набирает очки. Владимир Федотов не жалуется на обстоятельства, а постоянно находится в поиске, ищет оптимальные решения в сложившейся ситуации. Промежуточное третье место на данном этапе — весьма достойный результат. Но, чтобы штурмовать вершину, надо, безусловно, усиливаться зимой. Без трансферов очень сложно пройти столь длинную дистанцию. Должна быть конкуренция в каждой линии! — сказал Газзаев «СЭ».