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Сегодня, 15:00

Газзаев: «Файзуллаев растет не по дням, а по часам!»

Газзаев оценил волевую победу ЦСКА над «Пари НН»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил волевую победу армейцев над «Пари НН» (3:2) в матче 14-го тура РПЛ.

— ЦСКА порадовал. Вытащил очень сложную игру против «Пари НН». В очередной раз хочется похвалить Сергея Юрана, который с таким довольно скромным составом и возможностями создает проблемы нашим ведущим командам. Однако армейцы проявили характер, не опустили рук. Явно выделялся Файзуллаев, отдавший две голевые передачи. Этот мальчик растет просто не по дням, а по часам. Если продолжит в том же духе, у него очень хорошие перспективы.

Потенциал Файзуллаева? Не хочется его сейчас перехваливать. Просто надо констатировать: у Аббоса светлая футбольная голова, быстрые ноги. Он мгновенно принимает решения, на скорости может отдать тонкую передачу. Это ценное качество. Но ему еще надо много работать, предъявлять к себе требования, работать над функциональной готовностью.

Чувствуется, что в ЦСКА сейчас правильный микроклимат внутри коллектива. Игроки выходят на каждый матч с очень верным настроем, быстро схватывают тренерские идеи.

Несмотря на короткую скамейку, кадровые проблемы, травмы, недостаточное количество трансферов, ЦСКА изыскивает внутренние ресурсы и набирает очки. Владимир Федотов не жалуется на обстоятельства, а постоянно находится в поиске, ищет оптимальные решения в сложившейся ситуации. Промежуточное третье место на данном этапе — весьма достойный результат. Но, чтобы штурмовать вершину, надо, безусловно, усиливаться зимой. Без трансферов очень сложно пройти столь длинную дистанцию. Должна быть конкуренция в каждой линии! — сказал Газзаев «СЭ».

Радость игроков &laquo;Краснодара&raquo;. «Краснодар» не слабее «Зенита» по составу. Если победит в Питере, станет чемпионом". Интервью Газзаева

ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
Валерий Газзаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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