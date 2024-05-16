Губерниев о назначении Станковича в «Спартак»: «Ожидал, что пригласят пришельца с планеты Нибиру»

Известный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал назначение Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака» с сезона-2024/25.

«Я ожидал, что «Спартак» возглавит пришелец с планеты Нибиру. Но если они поставили на место главного тренера землянина, тогда можно пожелать им удачи. Деян был легендарным игроком, да и как тренер много где работал. Важно будет понять, как он приспособится к нашим условиям», — сказал Губерниев «СЭ».

При этом комментатор подчеркнул, что приглашение Станковича — очередной эксперимент красно-белых.

«Я считаю, что зря убрали Владимира Слишковича, но руководство «Спартака» продолжает экспериментировать с тренерами. История повторялась так много раз, что по-моему нам придется ждать очередного фарса. Дурак я, если ошибусь. И на том спасибо, что Слишкович останется в клубе. Вообще про «Спартак» можно сказать так: «Рыба ищет, где глубже, человек, где лучше, а в «Спартаке» ищут эксперименты». Но клуб никак не может найти себе постоянного тренера», — добавил Губерниев «СЭ».

Главный тренер «Ференцвароша» Деян Станкович возглавит «Спартак» с сезона-2024/25, сообщает пресс-служба красно-белых. 45-летний специалист тренирует венгерский «Ференцварош» с сентября прошлого года. Ранее он работал в «Сампдории» и «Црвене Звезде».

Денис Сафронов