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Сегодня, 18:40

Личка не в обиде на Аршавина за слова о стажировке в «Динамо»: «Он может говорить все, что хочет»

Личка назвал Аршавина, прошедшего стажировку в «Динамо», хорошим учеником
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в разговоре с «СЭ» ответил на слова экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина о стажировке в бело-голубом клубе.

Ранее Аршавин сказал Sport24, что на стажировке у Лички «чего-то особенного для себя не увидел».

«Он может говорить все, что хочет. У каждого тренера свой подход. Он хороший ученик, но учеба — это одно дело, а другое — реальная жизнь и воплощение знаний на практике. Все нормально, у него могут быть другие мысли по поводу тренерства. В любом случае, Андрей — профессионал, он меня полностью понимает. Мы приятели, хорошо друг с другом ладим», — сказал Личка «СЭ».

Аршавин начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС летом 2023 года. Вместе с ним обучение также проходят Александр Мостовой, Дмитрий Сычев, Игорь Смольников, Динияр Билялетдинов, Игорь Денисов.

Андрей Аршавин
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Марцел Личка
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
Результаты / календарь
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

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Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
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