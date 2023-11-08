Газзаев — об игре Дзюбы: «Малоподвижен, но оказывается в нужном месте»
Газзаев оценил игру Дзюбы в матче со «Спартаком»
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил игру форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в матче со «Спартаком» (1:1).
— Дзюба забил, отдал пас Миранчуку, на котором сфолил Хлусевич. Он по-прежнему знает, в какой момент в каком месте оказаться. Этого у него не отнимешь. Но годы тоже берут свое. Все-таки Дзюба уже малоподвижен, хотя, конечно, голевое чутье никуда не делось. Считаю, сейчас можно говорить о дзюбозависимости «Локомотива». Альтернативы ему на острие атаки нет, — сказал Газзаев «СЭ».
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|
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|14
|6
|6
|2
|26-19
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|
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|6
|4
|4
|28-20
|22
|
5
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|5
|7
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|
6
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|6
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|
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|2
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|4
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|3
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|4
|5
|5
|22-25
|17
|
12
|Урал
|14
|4
|4
|6
|14-21
|16
|
13
|Оренбург
|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|
14
|Ахмат
|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|14
|3
|1
|10
|16-23
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|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|- : -
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|- : -
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|- : -
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3
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