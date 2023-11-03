Президент «Оренбурга» подтвердил переговоры с «Локомотивом» по Вере

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал информацию о переговорах с «Локомотивом» по трансферу полузащитника команды Лукаса Веры.

«Я пока материализованную правду по этому вопросу не знаю, — цитирует Еремякина «РБ Спорт». — Между нами идет некий переговорный процесс, но в каком он состоянии на данную минуту, я не знаю».

3 ноября журналист Иван Карпов сообщил, что аргентинский футболист близок к переходу в «Локомотив». Вера заключит с московским клубом контракт на 3,5 года.

Полузащитник выступает за «Оренбург» с июля 2022 года, контракт рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне 26-летний футболист провел 13 матчей, забил 1 мяч и сделал 2 голевые передачи.