В «Ференцвароше» пожелали удачи Станковичу в «Спартаке»

Спортивный директор «Ференцвароша» Тамаш Хайнал прокомментировал «СЭ» новость о назначении Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака» с сезона-2024/25.

«Мы желаем ему удачи», — сказал Хайнал «СЭ».

45-летний сербский специалист тренирует венгерский «Ференцварош» с сентября прошлого года. Ранее он работал в «Сампдории» и «Црвене Звезде». Сербский клуб под его руководством трижды выигрывал чемпионат страны.