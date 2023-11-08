Газзаев: «Тюкавин должен забивать по 20 мячей за сезон»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» отметил, что не нужно хвалить нападающего «Динамо» Константина Тюкавина за голы в последних двух турах.

— Радует, что Тюкавин оживает, начинает забивать. У него сильные качества форварда, голевое чутье на высоком уровне. Потенциал у парня большой. Поэтому его рано хвалить за два гола в двух турах. С его-то данными Тюкавин должен забивать в РПЛ по 20 голов за сезон. Не меньше! Он сам должен поставить себе такую планку, — сказал Газзаев «СЭ».