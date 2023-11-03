«Балтика» сыграет с «Зенитом» в матче 14-го тура чемпионата России 4 ноября, в субботу. Игра пройдет на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде и начнется в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию матча. Ключевые события встречи «Балтика» — «Зенит» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Начнется эфир в 18.55 мск. Также игры российской премьер-лиги сезона 2023 / 2024 доступны в онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

По итогам 13 туров калининградский клуб с 11 очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. Сине-бело-голубые располагаются на второй строчке, в их активе 26 балла.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде