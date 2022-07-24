Валерий Баринов: «Непрофессионализм или необъективное судейство? Я склоняюсь ко второму»

Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о судействе в матче против «Ростова» (2:2).

«В первом тайме арбитр не назначил штрафной. Затем он долго высматривал пенальти. Уже все поняли все, а он все ходил высматривал. В конце судья не дал доиграть атаку «Локомотиву». Да, он дал свисток до передачи, но он свистнул, как только отобрали мяч. Это непрофессионализм? Или все-таки необъективное судейство? Я склоняюсь ко второму. Не знаю, что им руководило. Матч не должен заканчиваться ляпом!» — сказал Баринов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

«Локомотив» с двумя очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» — 11-я строчка и два балла.