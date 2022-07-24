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Жемалетдинов — о голе Марадишвили: «Ни разу на тренировке он так не забивал»

Жемалетдинов поделился эмоциями от ничьей между «Локомотивом» и «Ростовом»
Антон Иванов
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Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов рассказал о своем самочувствии и поделился эмоциями от матча с «Ростовом» во 2-м туре РПЛ (2:2).

«Самочувствие отлично, восстанавливаюсь.

Концовка огненная. Очень удивился голу Марадишвили, я даже вскочил со скамейки. Ни разу на тренировке он так не забивал", — сказал Жемалетдинов.

В конце июня 25-летний Жемалетдинов успешно перенес операцию на ахилле. Сообщалось, что россиянин будет восстанавливаться от повреждения от 7 до 9 месяцев.

«Локомотив» с двумя очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Рифат Жемалетдинов
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