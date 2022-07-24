«Локомотив» вырвал ничью у «Ростова» в меньшинстве на 94-й минуте

«Локомотив» в меньшинстве сыграл вничью в матче 2-го тура РПЛ против «Ростова» (2:2).

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко забил первый гол на 4-й минуте. Но уже в первом тайме Антон Миранчук сравнял счет в матче благодаря реализованному пенальти.

На 65-й минуте встречи полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

После ошибки голкипера железнодорожников Даннила Худякова «Ростов» вышел вперед благодаря голу Даниила Уткина на 88-й минуте встречи. Однако в добавленное время на 94-й минуте игры полузащитник Марадашвили вырвал ничью в домашней игре «Локомотива».

«Локомотив» с двумя очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» — 11-я строчка и два балла.