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Сегодня, 21:59

«Локомотив» вырвал ничью у «Ростова» в меньшинстве на 94-й минуте

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в
«Локомотив» — «Ростов» — 2:2.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Локомотив» в меньшинстве сыграл вничью в матче 2-го тура РПЛ против «Ростова» (2:2).

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко забил первый гол на 4-й минуте. Но уже в первом тайме Антон Миранчук сравнял счет в матче благодаря реализованному пенальти.

На 65-й минуте встречи полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

После ошибки голкипера железнодорожников Даннила Худякова «Ростов» вышел вперед благодаря голу Даниила Уткина на 88-й минуте встречи. Однако в добавленное время на 94-й минуте игры полузащитник Марадашвили вырвал ничью в домашней игре «Локомотива».

«Локомотив» с двумя очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» — 11-я строчка и два балла.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
24 июл, 20:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
2:2
Ростов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
3
11
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
5
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
6
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
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22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 3 : 0
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 0
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 3 : 0
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 1 : 4
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 3 : 0
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 4 : 0
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 2 : 2
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 2 : 1
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
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