Источник: «Ливерпуль» заинтересован в Малкоме

«Ливерпуль» проявляет интерес к вингеру «Зенита» Малкому, сообщает Foot Mercato.

По данным источника, несмотря на внимание английского клуба, 26-летний бразилец все еще думает о возможном переходе в «ПСЖ» и надеется на предложение парижан.

В понедельник агент Тимур Гурцкая распространил на YouTube-канале «Это футбол, брат» информацию, в соответствии с которой 26-летний нападающий «Зенита» Малком якобы может перейти в одну из команд из Саудовской Аравии за 50 миллионов евро, а с самим футболистом уже согласован контракт с зарплатой 10-12 миллионов евро в год.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года. Бразилец провел 108 матчей за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах, на его счету 42 гола и 24 результативные передачи.

Контракт форварда действует до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.