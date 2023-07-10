Форвард ЦСКА Яковлев может продолжить карьеру в «Химках»

«Химки» ведут переговоры с ЦСКА по нападающему Владиславу Яковлеву, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, на данный момент стороны не могут договориться по сумме выкупа. Отмечается, что ЦСКА хочет получить за футболиста более 25 миллиона рублей. При этом ЦСКА готов рассмотреть вариант с арендой своего футболиста.

Яковлев является воспитанником ЦСКА. В минувшем сезоне он сыграл в 29 матчах за московскую команду и «Пари НН» во всех турнирах, отметился 2 голами и 3 результативными передачами.