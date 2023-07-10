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Сегодня, 13:21

Источник: Малком близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии

«Зенит» может продать Малкома за 50 миллионов евро клубу из Саудовской Аравии
Игнат Заздравин
Корреспондент
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Малком.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Зенита» Малком может перейти в команду из Саудовской Аравии, утверждает агент Тимур Гурцкая.

В видео YouTube-канала «Это футбол, брат» Гурцкая заявил, что «Зениту» предложили за 26-летнего бразильца 50 миллионов евро. С самим игроком уже согласован контракт с зарплатой 10-12 миллионов евро в год.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В сезоне-2022/23 он провел 33 матча во всех турнирах, забил 26 мячей и отдал 9 голевых передач. Он стал лучшим бомбадиром РПЛ.

Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Зенит
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