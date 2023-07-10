Источник: Малком близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии
«Зенит» может продать Малкома за 50 миллионов евро клубу из Саудовской Аравии
Нападающий «Зенита» Малком может перейти в команду из Саудовской Аравии, утверждает агент Тимур Гурцкая.
В видео YouTube-канала «Это футбол, брат» Гурцкая заявил, что «Зениту» предложили за 26-летнего бразильца 50 миллионов евро. С самим игроком уже согласован контракт с зарплатой 10-12 миллионов евро в год.
Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В сезоне-2022/23 он провел 33 матча во всех турнирах, забил 26 мячей и отдал 9 голевых передач. Он стал лучшим бомбадиром РПЛ.
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3
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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|Оренбург
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8
|Локомотив
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|0-0
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
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16
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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