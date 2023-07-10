Камоцци отреагировал на переход Медины в «Спартак»
Помощник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци отреагировал на переход Хесуса Медины из ЦСКА в московский клуб.
«Переход Медины из ЦСКА в «Спартак»? У футболистов нет привязанности к какому-то одному клубу. Все игроки профессионалы, в том числе и Хесус», — приводит слова Камоцци Metaratings.ru.
Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года, в сезоне-2022/23 он выиграл FONBET Кубок России вместе с армейцами.
«Спартак» объявил о трансфере Медины в понедельник, 10 июля. 26-летний парагваец подписал контракт с клубом до конца июня 2026 года.
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4
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14
|Факел
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15
|Рубин
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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