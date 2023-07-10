Камоцци отреагировал на переход Медины в «Спартак»

Помощник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци отреагировал на переход Хесуса Медины из ЦСКА в московский клуб.

«Переход Медины из ЦСКА в «Спартак»? У футболистов нет привязанности к какому-то одному клубу. Все игроки профессионалы, в том числе и Хесус», — приводит слова Камоцци Metaratings.ru.

Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года, в сезоне-2022/23 он выиграл FONBET Кубок России вместе с армейцами.

«Спартак» объявил о трансфере Медины в понедельник, 10 июля. 26-летний парагваец подписал контракт с клубом до конца июня 2026 года.