Алберто объяснил свое решение перейти из «Зенита» в «Коринтианс»

Нападающий Юри Алберто прокомментировал свой переход из «Зенита» в «Коринтианс».

30 июня бразильский клуб объявил о переходе 21-летнего бразильца на правах аренды до 2023 года.

«Было непросто принять решение о возвращении в Бразилию, — приводит слова Алберто Globo Esporte. — Сейчас за матчами в России следят не так сильно, в Бразилии я буду заметнее. Я хочу написать огромную историю в «Коринтиансе». Это не шаг назад. Я три с половиной месяца провел в Европе. Мало где есть столько талантливых футболистов, как в Бразилии. Здорово снова быть рядом с семьей«.

Нападающий заявил, что обсуждал свое решение с родственниками и с российским клубом.

«Сейчас не лучшее время, чтобы оставаться в России. Я хотел быть рядом с семьей и дочерью», — сказал он.

В прошедшем сезоне Алберто забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи в 15 матчах за «Зенит» во всех турнирах. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.