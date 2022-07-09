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Алберто объяснил свое решение перейти из «Зенита» в «Коринтианс»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий Юри Алберто прокомментировал свой переход из «Зенита» в «Коринтианс».

30 июня бразильский клуб объявил о переходе 21-летнего бразильца на правах аренды до 2023 года.

«Было непросто принять решение о возвращении в Бразилию, — приводит слова Алберто Globo Esporte. — Сейчас за матчами в России следят не так сильно, в Бразилии я буду заметнее. Я хочу написать огромную историю в «Коринтиансе». Это не шаг назад. Я три с половиной месяца провел в Европе. Мало где есть столько талантливых футболистов, как в Бразилии. Здорово снова быть рядом с семьей«.

Нападающий заявил, что обсуждал свое решение с родственниками и с российским клубом.

«Сейчас не лучшее время, чтобы оставаться в России. Я хотел быть рядом с семьей и дочерью», — сказал он.

В прошедшем сезоне Алберто забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи в 15 матчах за «Зенит» во всех турнирах. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Источник: https://ge.globo.com/futebol/times/corinthians/noticia/2022/07/08/apresentado-no-corinthians-yuri-alberto-mira-estreia-e-explica-volta-ao-brasil-nao-e-passo-atras.ghtml

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ФК Зенит
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