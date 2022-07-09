Алберто объяснил свое решение перейти из «Зенита» в «Коринтианс»
Нападающий Юри Алберто прокомментировал свой переход из «Зенита» в «Коринтианс».
30 июня бразильский клуб объявил о переходе 21-летнего бразильца на правах аренды до 2023 года.
«Было непросто принять решение о возвращении в Бразилию, — приводит слова Алберто Globo Esporte. — Сейчас за матчами в России следят не так сильно, в Бразилии я буду заметнее. Я хочу написать огромную историю в «Коринтиансе». Это не шаг назад. Я три с половиной месяца провел в Европе. Мало где есть столько талантливых футболистов, как в Бразилии. Здорово снова быть рядом с семьей«.
Нападающий заявил, что обсуждал свое решение с родственниками и с российским клубом.
«Сейчас не лучшее время, чтобы оставаться в России. Я хотел быть рядом с семьей и дочерью», — сказал он.
В прошедшем сезоне Алберто забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи в 15 матчах за «Зенит» во всех турнирах. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -