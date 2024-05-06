Балахнин: «Не сказал бы, что «Динамо» является лидером РПЛ по качеству игры»

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал игру «Динамо» в текущем розыгрыше РПЛ.

«Динамо» — бесспорно хорошая команда. Но она не прыгает выше головы. Я бы не сказал, что «Динамо» является лидером РПЛ по качеству игры. Москвичи играют неровно. Могут собраться и сыграть относительно неплохо, как с «Зенитом». Но даже в этой встрече они полтора тайма уступали практически во всем. Итоговый результат показал скорее слабость «Зенита», чем силу «Динамо», — цитирует Балахнина Vprognoze.ru.

После 27 тура команда Марцела Лички с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, уступая «Краснодару» (50 очков) по дополнительным показателям. Лидером остается «Зенит» (51).