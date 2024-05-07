Безруков — об игре с ЦСКА: «Последняя шутка: как можно отменить гол, если у меня такая фамилия»

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков прокомментировал отмену гола в ворота ЦСКА (2:2) в 27-м туре РПЛ.

— Видел комментарий экстрасенса по ситуации с тобой?

— Видел. Как мне? Нормально! Пацаны, последняя шутка на сегодня: как можно было отменить гол, если у меня фамилия Безруков?

После матча 21-го тура РПЛ между «Рубином» и «Зенитом» (2:0) Безруков в шутливой форме заявил, что ждет на карту финансовое вознаграждение от «Краснодара» за победу над их конкурентом по таблице в РПЛ. Комитет по этике РФС намерен рассмотреть данное высказывание Безрукова.