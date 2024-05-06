Галактионов о Дзюбе: «Артем часть команды. Он выполняет большую роль в коллективе»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал ситуацию с форвардом клуба Артемом Дзюбой.

35-летний футболист не принял участие в матче 27-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:0), оставшись на скамейке запасных.

— Артем Дзюба не выходит, чтобы не был продлен контракт с «Локомотивом» или же он уступает в конкуренции всем нападающим?

— Я уже говорил об этом, повторюсь еще раз: Артем часть команды. Он выполняет большую роль в коллективе. То, что он делал для команды в прошлом сезоне — большое уважение, и в этом тоже. Сегодня есть ситуация, когда характер игры подсказывает и диктует, что нужно выходить в другом сочетании. Тренерский штаб это устраивает. Понятно, что ему неприятно, понятно, что он хочет играть и он не смирился с этим. Опять же, вы видели матчи, когда соперник обороняется низко. Фактурный нападающий был нужен, и он выходил на поле. Приносило ли это пользу, вопрос другой. Что касается контракта Артема, я им не занимаюсь, это вопрос к руководству, — сказал Галактионов.

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. В текущем сезоне он провел 26 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» планирует расстаться с Дзюбой ближайшим летом.

(Софья Грецкая)