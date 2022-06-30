«Коринтианс» объявил о переходе Юри Алберто

«Коринтианс» на официальном сайте объявил о переходе нападающего «Зенита» Юри Алберто. 21-летний нападающий присоединился к бразильскому клубу на правах аренды до середины 2023 года.

Действующий контракт Алберто с российским клубом рассчитан до лета 2027 года.

Ранее стало известно, что в рамках сделки по переходу форварда в «Коринтианс» состав «Зенита» пополнят вратарь Иван Куарежма да Силва и полузащитник Густаво Мантуан.

В прошедшем сезоне Алберто сыграл в 15 матчах во всех турнирах за «Зенит», забил 6 мячей и сделал 4 результативные передачи.